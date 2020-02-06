"Кузнецов" в 2020 г. планирует изготовить двигатель для ракетоносца ПАК ДА

Первый образец двигателя для нового российского стратегического бомбардировщика ПАК ДА, изготовленный ПАО "Кузнецов", планируют передать на испытания в этом году, сообщает ria.ru со ссылкой на замглавы Минобороны Алексея Криворучко.

"Мы надеемся, что уже в текущем году первые двигатели будут изготовлены и переданы на стенд для предварительных испытаний", — сказал он.

В понедельник ведомство подписало все контракты, необходимые для начала производства ПАК ДА, согласно утвержденному в 2019 г. эскизу.

Ранее Криворучко рассказал, что новый комплекс построят с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят бомбардировщику совершать полеты продолжительностью до 30 часов. Комплекс должен заменить эксплуатируемые сегодня самолеты дальней авиации Ту-95.