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"Кузнецов" в 2020 г. планирует изготовить двигатель для ракетоносца ПАК ДА На РКЦ "Прогресс" сократят несколько сотен сотрудников Самарский производитель самолетов-амфибий НПО "АэроВолга" расширяет зарубежные рынки сбыта Дмитрий Баранов: "Создание ракеты "Союз-5" идет по утвержденному графику" "Союз-СТ-А" успешно вывел на орбиту пилотируемый телескоп

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

"Кузнецов" в 2020 г. планирует изготовить двигатель для ракетоносца ПАК ДА

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Первый образец двигателя для нового российского стратегического бомбардировщика ПАК ДА, изготовленный ПАО "Кузнецов", планируют передать на испытания в этом году, сообщает ria.ru со ссылкой на замглавы Минобороны Алексея Криворучко.

"Мы надеемся, что уже в текущем году первые двигатели будут изготовлены и переданы на стенд для предварительных испытаний", — сказал он.

В понедельник ведомство подписало все контракты, необходимые для начала производства ПАК ДА, согласно утвержденному в 2019 г. эскизу.

Ранее Криворучко рассказал, что новый комплекс построят с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят бомбардировщику совершать полеты продолжительностью до 30 часов. Комплекс должен заменить эксплуатируемые сегодня самолеты дальней авиации Ту-95.

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