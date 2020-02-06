Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании "ВСК — Линия жизни" на уровне ruA+. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

ВСК — Линия жизни — дочернее общество САО "ВСК", развивающее бизнес группы в сегменте страхования жизни. Одним из направлений деятельности страховщика на протяжении многих лет является обязательное государственное личное страхование: доля компании в этом сегменте составила 9,4% за 9 мес. 2019 года, доля вида в страховом портфеле компании ­– 21,8%. ВСК — Линия жизни обладает уникальными конкурентными преимуществами в отдельных сегментах страхования ОГЛС, что выделяется агентством в качестве фактора поддержки.

Финансовые результаты страховщика характеризуются высокой рентабельностью капитала (26,6% за 9 мес. 2019 года в годовом выражении). Положительное влияние на рейтинг также оказывают низкое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса (0,9% на 30.09.2019) и невысокая доля расходов на ведение дела (17,6% за 9 мес. 2019 года).

Активы компании обладают высоким качеством. По данным на 30.09.2019, доля высоколиквидных вложений с условным рейтинговым классом ruА- и выше составила 92,6% от активов страховщика.

Качество управления компанией оценивается позитивно: отмечается высокий уровень стратегического обеспечения и высокий уровень транспарентности.

По данным Банка России, по итогам 9 мес. 2019 года компания заняла 7 место по взносам среди страховщиков жизни. По данным "Эксперт РА", на 30.09.2019 активы страховщика составили 39,8 млрд рублей, собственные средства — 3,3 млрд рублей, уставный капитал ­– 350 млн рублей. За 9 мес. 2019 года компания собрала 6,9 млрд рублей страховых премий.