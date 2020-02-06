16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОСАГО Будущего ЦБ лишил лицензии сызранский "Поволжский страховой альянс" "Росгосстрах" предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли Работодатели области теперь смогут подтвердить ОКВЭД через Интернет Стоимость активов страхового общества "Акцепт" превышает его обязательства на 114 млн рублей

Страхование Финансы

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании "ВСК — Линия жизни" на уровне ruA+

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании "ВСК — Линия жизни" на уровне ruA+. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

ВСК — Линия жизни — дочернее общество САО "ВСК", развивающее бизнес группы в сегменте страхования жизни. Одним из направлений деятельности страховщика на протяжении многих лет является обязательное государственное личное страхование: доля компании в этом сегменте составила 9,4% за 9 мес. 2019 года, доля вида в страховом портфеле компании ­– 21,8%. ВСК — Линия жизни обладает уникальными конкурентными преимуществами в отдельных сегментах страхования ОГЛС, что выделяется агентством в качестве фактора поддержки.

Финансовые результаты страховщика характеризуются высокой рентабельностью капитала (26,6% за 9 мес. 2019 года в годовом выражении). Положительное влияние на рейтинг также оказывают низкое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса (0,9% на 30.09.2019) и невысокая доля расходов на ведение дела (17,6% за 9 мес. 2019 года).

Активы компании обладают высоким качеством. По данным на 30.09.2019, доля высоколиквидных вложений с условным рейтинговым классом ruА- и выше составила 92,6% от активов страховщика.

Качество управления компанией оценивается позитивно: отмечается высокий уровень стратегического обеспечения и высокий уровень транспарентности.

По данным Банка России, по итогам 9 мес. 2019 года компания заняла 7 место по взносам среди страховщиков жизни. По данным "Эксперт РА", на 30.09.2019 активы страховщика составили 39,8 млрд рублей, собственные средства — 3,3 млрд рублей, уставный капитал ­– 350 млн рублей. За 9 мес. 2019 года компания собрала 6,9 млрд рублей страховых премий.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1