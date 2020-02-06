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Общество

На пересечении улиц Тухачевского и Киевской в Самаре отключились светофоры

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 февраля, около 18:00 на перекрестке улиц Тухачевского и Киевской в Самаре отключились светофоры из-за отсутствия электроснабжения. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Самарадорсигнале.

Сотрудники предприятия выезжали на перекресток и в 18:40. Света нет и в прилегающем к перекрестку районе.

Как сообщил корреспонденту Волга Ньюс дежурный диспетчер ССК, около 18:00 произошла авария на нескольких подстанциях. Сейчас аварийные службы устраняют ее причины. Предположительно, аварийные работы могут продлиться около полутора часов.

В соцсетях водители сообщают, что на примыкающих к перекрестку дорогах образовался серьезный затор, и рекомендуют выбирать пути объезда. А на карте Самары в поисковике "Яндекс" обозначены пробки на улицах Тухачевского, Киевской, Партизанской и участке ул. Гагарина, примыкающем к ул. Тухачевского.

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