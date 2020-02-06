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Музыка Культура

В областной библиотеке проведут концерт классической музыки

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отделе искусств СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) 12 февраля, в 18:00, состоится концерт "Классика жанра: Возвышенное и земное" (12+).

В концерте примут участие Виктор Дрожников (флейта) — профессор, заведующий кафедрой оркестровых инструментов СГИК, заслуженный артист России, лауреат Губернской премии в области культуры и искусства и Мариана Новикова (фортепиано) — артистка Самарской филармонии, лауреат международных конкурсов.

Вокал: Надежда Крупина, Диана Мусина, Эвелина Каурова — выпускницы СГИК-Консерватории.

Концертмейстер — Наталья Николаева (преподаватель СГИК).

В программе: арии из опер "Евгений Онегин" Петра Чайковского, "Лукреция Борджиа" Гаэтано Доницетти, "Сен-Марс" Шарля Гуно, "Риголетто" Джузеппе Верди, "Норма" Винченцо Беллини, а также романсы французской и русской классики.

К концерту также подготовят тематическую выставку изданий в рамках проекта "Музыка в библиотеке". Среди экспонатов будут издания об истории возникновения классической музыки и ее эволюции, о музыкальных инструментах.

Вход свободный.

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