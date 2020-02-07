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Волейбольная "Нова" уступила "Енисею" - 0:3

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Нова" в предыдущих тура одержала две подряд победы, "Енисей" прочно обосновался в середине турнирной таблице и практически гарантировал себе выход в плей-офф.

Матч начался легкой разведкой боя, в котором лидер так и не определился. Держа друг друга на расстоянии вытянутой руки, команды благополучно добрались до середины сета — 12:13. Именно в этот момент гости применили свое главное оружие в этом сезоне — подачи. Два подряд эйса Тодора Скримова и ошибки волжан превратили минимальное преимущество красноярцев в солидный отрыв — 18:13. "Нова" нашла в себе силы ликвидировать отставание — 21:21 и даже вышла вперед — 22:21, но завершить начатое волжанам не удалось. Точку в партии поставил очередной эйс Скримова — 25:23.

По схожему сценарию прошел и второй сет. Равная игра в начале партии — 11:11. В середине игрового отрезка "Енисей", демонстрирующий более стабильную игру, выходит вперед — 19:15. "Нова" организовывает погоню — 19:20, но мощная подача красноярцев позволяет им до последнего мяча держать инициативу в своих руках — 25:20.

С первых минут третьей партии "Нова" убегает вперед — 5:1. Этот отрыв красноярцы быстро ликвидировали, главным образом благодаря надежной защите. Волжане не успокоились и в середине партии предприняли еще одну попытку склонить чашу весов в свою пользу — 17:13. И на этот раз "Енисей" смог достать хозяев площадки. Несколько ошибок игроков "Новы" в не самых сложных моментах привели к тому, что гости забрали инициативу в свои руки — 21:21. Как результат, концовка встречи легче далась красноярцам — 26:24 и 3:0 по партиям.

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