В Самарской области выявлен очередной очаг бешенства

В одном из частных подворий с. Заволжье Приволжского района у домашней коровы выявлено бешенство, сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

Наличие заболевания у животного подтвердилось в ГБУ СО "Самарская областная ветеринарная лаборатория" при исследовании мазков из головного мозга.

В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые мероприятия, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию очага бешенства.

В ведомстве отмечают, что это уже четвертый случай заболевания бешенством среди животных на территории Самарской области с начала 2020 года.