В Самаре сотрудник МВД устроил массовое ДТП

В четверг, 6 февраля, на Московском шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, виновником которого стал предположительно нетрезвый сотрудник МВД, сообщает "Ночной патруль".

Информация об аварии поступила активистам вечером на телефон горячей линии. По предварительным данным, водитель Peugeot не справился с управлением и протаранил три машины, которые стояли в потоке на запрещающий сигнал светофора.

"Как выяснилось, за рулем французской иномарки в момент аварии находился сотрудник МВД — об этом сообщили полицейские. Очевидцев и силовиков смутило странное состояние предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия. Стражи порядка, в свою очередь, направили мужчину на медицинское освидетельствование в больницу им. Пирогова, где он отказался от прохождения экспертизы на состояние опьянения", — уточняют общественники.