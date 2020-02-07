Группа "ПЯТЕRО" выступит в самарской филармонии

В самарской филармонии 14 февраля, в 19:00, выступит группа "ПЯТЕRО" (12+).

"ПЯТЕRО" — это пять друзей детства, которые вместе учились в Хоровом училище им. А. В. Свешникова, а потом — в Академии хорового искусства им. В. С. Попова. Теперь они вместе выступают уже третий десяток лет.

В программе: каверы "Шутки" И. С. Баха, русской народной песни "Калинка", хитов Майкла Джексона, ретро-танго "Утомленное солнце", саундтрека к фильму "Такси", рок-баллады "Я свободен", Because Iʼm Happy Ф. Уильямса и другие.