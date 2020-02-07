В этом году более тысячи человек старше 50 лет смогут обучиться новой профессии

В 2020 году региональное министерство труда расширит критерии для участия в реализуемых национальных проектах. Об этом стало известно в четверг, 6 февраля, на пресс-конференции министерства "Нацпроекты: итоги 2019 года и планы на 2020 год".

Напомним, министерство труда участвует в реализации двух национальных проектов на территории Самарской области: "Демография" и "Производительность труда и поддержка занятости", - инициированных президентом страны Владимиром Путиным с 2019 года.

В рамках нацпроекта "Демография" в прошлом году обучились 3966 граждан предпенсионного возраста. Это в четыре раза превышает запланированную численность участников. В данном мероприятии участвовало 296 предприятий региона, пожелавших повысить уровень профессиональных компетенций сотрудников старшего поколения.

В 2020 году обучение будет продолжено, но произойдут качественные изменения, а именно - изменятся возрастные критерии участия и добавятся новые категории участников. Так, в 2020 году бесплатно обучиться смогут 1142 человека в возрасте 50 лет и старше, в том числе и граждане предпенсионного возраста.

Кроме того, повысить свою конкурентоспособность или возобновить заново свою трудовую деятельность смогут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также неработающие женщины с детьми дошкольного возраста. Запланированная численность женщин в этом году - 1031 человек.

"Механизм реализации мероприятий остается прежним. Он экономически выгоден как самому гражданину - обучение для ищущих работу абсолютно бесплатное, так и для работодателя - затраты на профобучение и дополнительное профобразование работников в возрасте 50 лет и старше будут ему возмещены центром занятости", - рассказала заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

Кроме того, с этого года появится возможность обучения и в другом регионе. Все затраты на переезд и проживание берет на себя служба занятости.

Что касается итогов реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", то в 2019 году повысили квалификацию, обучились новой или смежной профессии более чем 2 тыс. работников предприятий региона. Активными участниками выступили такие предприятия, как ООО "Самарский Стройфарфор", АО "Самарский электромеханический завод", АО "АКОМ", ООО "Детальстройконструкция", АО "Авиаагрегат", ООО Фирма "Нектар" и др. Всего 31 предприятие области.

"Главное - то, что все работники, прошедшие обучение в рамках нацпроекта, продолжают работать. В этом году численность участников составит 310 человек. Но, как показала практика прошлого года, квота на участие превышена втрое - количество работников, желающих обучиться, может заметно увеличиться", - сообщила Ольга Фурсова.

Уникальный для России проект "Цифровой центр занятости" реализован в Тольятти благодаря нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". Его цель - переход на безбумажную технологию работы с гражданами и организациями и, как следствие, расширение спектра форм и методов взаимодействия с клиентами.

В ходе реализации проекта осуществлялась доработка программного комплекса представления государственных услуг, обновление автоматизированных рабочих мест с оснащением их специальными планшетами для безбумажного документооборота. Также было приобретено серверное оборудование для центра обработки данных.

Подготовка к запуску велась совместно с экспертами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Была проведена масштабная работа по повышению клиентоориентированости деятельности службы занятости.

При активной поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова тольяттинский проект будет тиражирован на территории всей губернии. Кроме того, с опытом цифровизации службы занятости приезжали знакомиться коллеги из Ульяновской области. Запланирован приезд из Томской области.

"Результатами запуска цифрового центра занятости в Тольятти стало создание комфортной среды для оказания госуслуг, сокращение временных издержек на их получение, подачу работодателями вакансий и, главное, сокращение среднего времени безработицы", - рассказал руководитель департамента информатизации и развития инфраструктуры Артем Мурзаков.