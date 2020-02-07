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Образование Общество

Школы не будут работать до 15 февраля

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Занятия в школах не будут проводиться еще неделю — до 15 февраля. Об этом начали оповещать родителей. Однако официальных сведений о продлении ограничительных мероприятий в школах от региональных властей пока не поступило.

Напомним, с 27 января по 2 февраля в Самарской области было зарегистрировано 13,7 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, из них 5,26 тыс. случаев — в Самаре. По данным управления Роспотребнадзора, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость населения области выросла на 24,7%. При этом в возрастной группе от семи до 14 лет порог заболеваемости превышен на 35,3%, по совокупному населению губернии — на 0,9%.

Школы в регионе закрыты на карантин с 3 февраля.

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