В художественном музее выступит "Лундстрем Трио"

В Мраморном зале Самарского областного художественного музея 9 февраля в 15:00 пройдет концерт "Метаморфозы русской жизни" (12+) от камерного коллектива "Лундстрем Трио" (Москва).

Руководитель ансамбля Леонид Лундстрем, представитель знаменитой музыкальной династии, получил блестящее образование под руководством выдающегося скрипача Леонида Когана. Исполнительская манера Лундстрема, отличающаяся ярким темпераментом, и виртуозное владение инструментом быстро принесли ему известность среди искушенных столичных слушателей и коллег-музыкантов.

В концерте также примут участие Владимир Нор (виолончель) и Олег Худяков (фортепиано).