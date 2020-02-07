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Музыка Культура

В художественном музее выступит "Лундстрем Трио"

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Мраморном зале Самарского областного художественного музея 9 февраля в 15:00 пройдет концерт "Метаморфозы русской жизни" (12+) от камерного коллектива "Лундстрем Трио" (Москва).

Руководитель ансамбля Леонид Лундстрем, представитель знаменитой музыкальной династии, получил блестящее образование под руководством выдающегося скрипача Леонида Когана. Исполнительская манера Лундстрема, отличающаяся ярким темпераментом, и виртуозное владение инструментом быстро принесли ему известность среди искушенных столичных слушателей и коллег-музыкантов.

В концерте также примут участие Владимир Нор (виолончель) и Олег Худяков (фортепиано).

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