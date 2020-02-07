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Общество

Улицу Советской Армии перекроют из-за ремонта водовода

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре закроют движение на участке ул. Советской Армии из-за ремонта на водоводе. Об этом сообщает администрация города.

Ограничение начнет действовать с 22:00 7 февраля и продлится до окончания ремонта на участке от ул. Тихвинской до 8-й Радиальной.

Общественный транспорт будет временно ходить по скорректированной схеме.

Автобусы №35 в направлении НФС проследуют по ул. Советской Армии - ул. Тихвинской - ул. Гастелло - ул. Ново-Садовой - ул. Советской Армии и далее - по обычному маршруту; в направлении Дома молодежи - по ул. Советской Армии - ул. 8-й Радиальной - ул. Гастелло - ул. Тихвинской - ул. Советской Армии и далее - по своему маршруту.

"Маршрутка" №21м в направлении НФС проследует по ул. Советской Армии - ул. Тихвинской - ул. Гастелло - ул. Ново-Садовой, далее - по обычному маршруту; в направлении Дома молодежи - по ул. Советской Армии - ул. 8-й Радиальной - ул. Гастелло - ул. Тихвинской - ул. Советской Армии и далее - по первоначальному маршруту.

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