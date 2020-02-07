Маршруты нескольких автобусов временно изменятся из-за ремонта на ул. Ново-Вокзальной

В Самаре, у дома № 164 на ул. Ново-Вокзальной (от Московского шоссе в сторону ул. Фадеева), временно закроют движение транспорта. Об этом сообщает администрация города.
Проезжую часть перекроют с 22:00 7 февраля до окончания ремонта.
Общественный транспорт временно будет ходить по скорректированной схеме. Автобусы № 55 в направлении ул. Стара-Загора будут следовать по ул. XXII Партсъезда — ул. Фадеева — ул. Ново-Вокзальной. Автобусы № 96, 205, 272, 295 в направлении ул. Стара-Загора проследуют по Московскому шоссе — ул. XXII Партсъезда — ул. Фадеева — ул. Ново-Вокзальной.