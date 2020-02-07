Маршруты нескольких автобусов временно изменятся из-за ремонта на ул. Ново-Вокзальной

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В Самаре, у дома № 164 на ул. Ново-Вокзальной (от Московского шоссе в сторону ул. Фадеева), временно закроют движение транспорта. Об этом сообщает администрация города.