На ул. Юбилейной в Самаре под колесами иномарки пострадала девушка

В субботу, 8 февраля, в Самаре участником ДТП стал 49-летний водитель Volkswagen Tiguan. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 14:05 автомобилист ехал по ул. Юбилейной со стороны ул. Свободы и на пересечении с ул. Победы сбил 24-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Пешеход получила травмы. Ее доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.