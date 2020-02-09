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ДТП Происшествия

Два человека пострадали в ДТП в Нефтегорске

НЕФТЕГОРСК. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 февраля, в Нефтегорске два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 20:10 68-летний водитель ВАЗ-21140 ехал по ул. Молодежной в направлении ул. Спортивной и, поворачивая налево, не уступил дорогу встречной машине. Из-за этого он столкнулся с Chevrolet Aveo под управлением 31-летнего мужчины.

В результате аварии 29-летнего пассажира Chevrolet госпитализировали с травмами. Водитель ВАЗ-21140 тоже пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.

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