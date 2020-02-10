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Музеи и выставки Культура

Выставка кукол откроется в Доме-музее В. И. Ленина

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Доме-музее В. И. Ленина (Самара, ул. Ленинская, 131) 12 февраля, в 12:00, откроется выставка "Свет мой, куколка, скажи…"

Зрителям представят коллекцию авторских кукол мастеров Самары и области. Куклы расскажут о национальном составе Самары и губернии, продемонстрируют особенности местного костюма, поведают о традициях и обрядах предков.

Большая часть экспонатов — сшивные куклы из лоскутков ткани, воспроизводящие образы различных социальных слоев русского общества: крестьяне, мещане, купцы. Значительную часть коллекции составляют куклы, выполненные в народных традициях: закрутки, скатки, куклы из природных материалов и так далее.

Цена билетов: входной детский — 75 руб., входной взрослый — 100 руб., детский с экскурсией — 150 руб., взрослый с экскурсией — 200 рублей.

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