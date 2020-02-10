В детский сад Тростянки поставляли крупу неизвестного происхождения

Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области в ходе плановой выездной проверки обнаружили в детском саду с. Тростянка Борского района крупы неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что в складском помещении детского учреждения находились крупы: гречневая, рисовая, гороховая, ячневая и манная, общей массой 25,5 кг. Крупы были поставлены в детский сад по соглашению с местным индивидуальным предпринимателем (ИП Бербец Т.А.).

Поставка круп в учреждение осуществлялась в нестандартной упаковке на развес, без каких-либо маркировочных ярлыков. Так как данная продукция была обезличена, провести ее идентификацию на соответствие качеству и безопасности невозможно. Такая крупа, по мнению специалистов, может нанести серьезный вред здоровью детей.

Вся партия обезличенной крупы неизвестного происхождения, была изъята из детского учреждения и уничтожена. В отношении должностного лица, ответственного за приемку и хранение пищевой продукции, возбуждено административное дело по ст. 7.18 КоАП РФ (Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна). Информация по данному правонарушению направлена в прокуратуру Самарской области.