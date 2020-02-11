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Общество

В Самарской области с четверга прогнозируется снег

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале рабочей недели погоду на Средней Волге будет определять периферия антициклона. Существенных осадков не ожидается, температурный режим повысится. Затем, с приближением фронтальных разделов атлантического циклона с западных регионов России, атмосферное давление будет падать, местами пройдет небольшой и умеренный снег, сообщает Приволжское УГМС.

Во вторник, 11 февраля, днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -3…-8 °C. Местами гололедица.

В среду, 12 февраля, ночью без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Местами гололедица. Днем без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица.

В четверг, 13 февраля, ночью местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Местами гололедица. Днем местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица.

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