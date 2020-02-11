В Самарской области с четверга прогнозируется снег

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В начале рабочей недели погоду на Средней Волге будет определять периферия антициклона. Существенных осадков не ожидается, температурный режим повысится. Затем, с приближением фронтальных разделов атлантического циклона с западных регионов России, атмосферное давление будет падать, местами пройдет небольшой и умеренный снег, сообщает Приволжское УГМС.