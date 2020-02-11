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ДТП Происшествия

В Октябрьске под колеса легковушки попала восьмилетняя девочка

ОКТЯБРЬСК. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 октября, в Октябрьске 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-11183 в 18:20 на ул. Волго-Донской сбил ребенка, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в районе дома № 12 под колеса его машины попапа восьмилетняя девочка, которая шла от бабушки домой без взрослых и переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В результате ДТП девочка пострадала. Ее на "скорой" увезли в лечебное учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей быть внимательнее при приближении к пешеходным переходам.

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