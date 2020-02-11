Мэрия Самары сдает в аренду 32 рекламные конструкции за 12,5 млн рублей

Администрация Самары объявила четыре аукциона на право заключения договоров по эксплуатации рекламных конструкций в общей сложности на 12,5 млн рублей. Аукционы запланированы на 16 марта текущего года, заявки от желающих будут приниматься до 13 марта.
Так, в аренду за 1,08 млн руб. сдаются 14 пилонов, девять из которых расположены на ул. Куйбышева и по одному на ул. Красноармейской, пр. Масленникова, ул. Полевой, пр. Ленина, ул. Стара-Загора. За 10,03 млн руб. на аукцион выставлены 16 щитов размером 3×6 метров.
Одна конструкция на ул. Стара-Загора сдается в аренду за 76,6 тыс. руб., а щит размером 3×6 м на пересечении ул. Мичурина и пр. Масленникова выставлен на аукцион за 1,35 млн рублей.
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