Самара - 12 в списке самых скромных городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market в январе 2020 г., Самара занимает 12 место среди скромных городов России.

Самые скоромные россияне живут в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тюмени.

Респондентам задавали три вопроса: скажите, вы любите привлекать к себе внимание? Вы любите демонстрировать свои достижения, имущество или достаток? Вы можете назвать себя скромным человеком?

По результатам опроса скромными людьми себя считают 68% опрошенных. При этом эксперт отметил, что скромность украшает, однако "истинно скромный" человек не назовет сам себя скромным.

Опрос проводился по методу личных интервью в 23 городах РФ. Общая выборка составила 2760 интервью.