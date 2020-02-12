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Экономика и бизнес

Гражданам КНР временно не будут выдавать приглашения на работу в Самарской области

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В соответствии с распоряжением правительства РФ Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области временно приостановило прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию для граждан КНР в целях осуществления трудовой деятельности, сообщает пресс-служба областного полицейского Главка.

Гражданам Китая, находящимся за пределам России, также временно не будут выдаваться разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

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