В Воронеже стартовали экспериментальные работы по двигателю самарской ракеты "Союз-5"

В Воронежском центре ракетного двигателестроения стартовали экспериментальные работы в рамках создания четырехкамерного двигателя РД-0124МС для второй ступени ракеты-носителя "Союз-5" разработки РКЦ "Прогресс", сообщает "Роскосмос".

На огневом стенде предприятия проведены два успешных огневых испытания первой энергетической установки с укороченным соплом. В ходе испытаний подтверждена устойчивость работы камеры сгорания при пониженном давлении. Данный режим работы предусмотрен при эксплуатации двигателя в составе ракеты-носителя.

Одновременно с анализом полученных результатов на предприятии ведутся работы по подготовке к испытаниям второй энергетической установки. Начальный этап экспериментальной отработки этих установок позволит получить расчетные данные, необходимые для перехода к испытаниям двигателя в сборе и определения его характеристик в соответствии с действующим техническим заданием.