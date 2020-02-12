Сбербанк провел лекцию цифровой трансформации для преподавателей самарских вузов

Более 100 преподавателей IT-специальностей высших учебных заведений Самарской области приняли участие в лекции по обучению цифровой трансформации на примере опыта Корпоративного университета Сбербанка. Мероприятие стало одним из этапов реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного между Сбербанком и правительством Самарской области в прошлом году.

Перед участниками лекции выступили проректор по обучению и исследованиям АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка" Игорь Баранов и директор проектов Академии технологий и данных АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка" Алексей Липчанский. Эксперты рассказали преподавателям о новых бизнес-моделях цифровой экономики, подходах к построению программ развития навыков учащихся на примере Корпоративного университета Сбербанка.

Константин Долонин, управляющий Самарским отделением ПАО "Сбербанк":

"Сегодня вопрос цифровизации экономики выходит на первый план. В этом направлении Сбербанк является одним из лидеров не только в банковской отрасли РФ, но и среди других отраслей. Мы с удовольствием готовы делиться своим опытом, наработками и знаниями в области цифровой экономики. Для того чтобы эта сфера развивалась, все участники процесса должны разговаривать на одном языке, обладать передовыми знаниями, только тогда мы сможем более качественно готовить потенциальных IT-специалистов и, соответственно, сможем внести свой вклад как в экономику региона, так и в экономику всей страны".

Игорь Баранов, проректор по обучению и исследованиям АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка":

"Мы учим наших руководителей соединению цифровых навыков с профессиональными, организации работы и развитию своей команды. Эти три компонента для нас ключевые, без них невозможен успех. В противном случае вы можете быть очень классным профессионалом в той области, которой занимаетесь, но если вы не знаете, что происходит в соседних подразделениях, как создавать и развивать свою команду, вы никогда не будете успешным руководителем".

Напомним, в 2019 году Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Самарской области, предметом которого стала реализация совместных проектов и мероприятий, направленных на создание и развитие кадрового потенциала региона. Также банк активно сотрудничает с министерством образования области. Главные направлениями в рамках партнерства — расширение программ финансовой грамотности и развитие социально-эмоционального интеллекта учащихся.