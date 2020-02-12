Дмитрий Азаров посетил два новых тольяттинских детсада, построенных по нацпроекту "Демография"

В среду, 12 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Тольятти проконтролировал реализацию нацпроекта "Демография". Он побывал в двух новых детских садах.

Напомним, в регионе ведется активная работа по ремонту и реконструкции учреждений, возвращению зданий бывших детских садов в систему дошкольного образования, строительству новых зданий. Благодаря этому в 2019 г. в губернии открыто в общей сложности более 4 тыс. мест в детских садах, из них 2229 — для детей в возрасте до трех лет. В 2020–2021 гг. только по нацпроекту "Демография" планируется создать еще 2267 ясельных мест. Эту работу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров контролирует лично.

Во время своего сегодняшнего визита в Тольятти глава региона посетил новый детский сад № 125 "Росточек" в микрорайоне Жигулевское море Комсомольского района, его строительство сейчас завершается. Отметим, что подрядчик рассчитывал сдать объект в декабре 2019 года, однако впоследствии срок был сдвинут на полтора месяца. Сейчас общестроительные работы завершены, в здание завозится техника и мебель. Губернатор поставил задачу подрядчику провести оставшиеся подготовительные работы к 15 февраля. "Готовность у вас высокая. Но сейчас нужна полная мобилизация. В оставшиеся три дня вы должны работать 24 часа в сутки", — подчеркнул глава региона.

Руководитель детского сада Светлана Щеглова уверена, что уже 2 марта новый корпус на 120 мест откроет свои двери для детей. "У нас нет претензий к подрядчикам и повода для беспокойства. Мы готовы 2 марта принять воспитанников. С открытием этого корпуса мы ликвидируем очередность в микрорайоне Жигулевское море", — сказала она.

А в детском саду № 116 "Солнечный" работы уже завершены. Новый корпус учреждения был построен в микрорайоне Калина Автозаводского района Тольятти в прошлом году. Заведующий детским садом Екатерина Ладыка рассказала, что новое трехэтажное здание детского сада оборудовано в соответствии со всеми современными требованиями: создана доступная среда для людей с инвалидностью, установлены системы противопожарной защиты, видеонаблюдения и охранной сигнализации.

В корпусе есть спортивный и музыкальный залы, кабинет психолога и логопеда, пищеблок, медицинский блок, прачечная, костюмерная, санитарный узел для маломобильных граждан, кладовые помещения, комната для хранения колясок. Территория детского сада разделена на игровую и хозяйственную зоны. Групповые площадки оборудованы набором малых архитектурных форм в соответствии с возрастом детей. На территории предусмотрена физкультурная площадка.

Всего учреждение рассчитано на 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Это 6 групп — 2 ясельные и 4 дошкольные.

В старшей группе губернатор сыграл с воспитанниками детсада в шахматы. Причем большое шахматное поле было расстелено на полу, а роли фигур исполняли сами дети. По словам педагога, так ребята быстрее запоминают правила игры.

Также глава региона осмотрел физкультурный зал "Солнечного", пообщался с самими юными воспитанниками детсада, а педагогам детсада вручил ноутбук, который пригодится в работе по современным образовательным стандартам.