Стартовала общественная акция "Голоса Победы"

2020-й год объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом Памяти и Славы. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ГТРК "Самара" при поддержке правительства Самарской области проводит общественную акцию "Голоса Победы".

В параде военных песен может принять участие любой житель самарского региона, песенные объединения трудовых коллективов, семейные ансамбли, народные хоры, музыкальные сообщества друзей, а также можно выступать сольно.

Для участия в параде военных песен необходимо: снять видео своего исполнения любым доступным способом — на видеокамеру или даже мобильный телефон; отправить работу на сайт tvsamara.ru, заполнив заявку в разделе "Голоса Победы".

Прием заявок и видеозаписей песенных выступлений принимаются с 1 февраля по 6 апреля. Народное голосование на сайте www.tvsamara.ru будет проводиться с 1 марта по 13 апреля. С правилами песенного конкурса можно ознакомиться также на сайте "ГТРК Самара".

Видео участников войдет в праздничную программу большого музыкального марафона на канале "Самара 24" 9 мая. Также по итогам народного голосования будет определена тройка победителей — их ждет профессиональная запись выступления силами операторов и режиссеров ГТРК "Самара".