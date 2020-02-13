16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стартовала общественная акция "Голоса Победы" В День влюбленных ТРК "Космопорт" ждет всех на праздник романтики Фрунзенский мост будут закрывать для движения по ночам Сквер на пересечении Фрунзе и Красноармейской благоустроят Жители губернии задолжали за тепло и горячую воду более 1,5 млрд рублей

Общество

Стартовала общественная акция "Голоса Победы"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

2020-й год объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом Памяти и Славы. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ГТРК "Самара" при поддержке правительства Самарской области проводит общественную акцию "Голоса Победы".

В параде военных песен может принять участие любой житель самарского региона, песенные объединения трудовых коллективов, семейные ансамбли, народные хоры, музыкальные сообщества друзей, а также можно выступать сольно.

Для участия в параде военных песен необходимо: снять видео своего исполнения любым доступным способом — на видеокамеру или даже мобильный телефон; отправить работу на сайт tvsamara.ru, заполнив заявку в разделе "Голоса Победы".

Прием заявок и видеозаписей песенных выступлений принимаются с 1 февраля по 6 апреля. Народное голосование на сайте www.tvsamara.ru будет проводиться с 1 марта по 13 апреля. С правилами песенного конкурса можно ознакомиться также на сайте "ГТРК Самара".

Видео участников войдет в праздничную программу большого музыкального марафона на канале "Самара 24" 9 мая. Также по итогам народного голосования будет определена тройка победителей — их ждет профессиональная запись выступления силами операторов и режиссеров ГТРК "Самара".

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1