В четверг, 13 февраля, глава региона Дмитрий Азаров провел личный прием граждан. На прием к губернатору пришли жители региона, решение вопросов которых требует особого внимания со стороны руководства области.

В поддержке главы региона нуждается семья Сыромятниковых из Сызрани. Ирина Сыромятникова, воспитывающая ребенка с диагнозом ДЦП, обратилась к Дмитрию Азарову с просьбой оказать содействие в предоставлении для сына санатарно-курортного лечения в национальном центре параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов в Крыму.

"В лечении таких детей необходимо соблюдать последовательность и регулярность. Мы с пяти месяцев с Максимом наблюдаемся у невролога, прошли уже 5 курсов в тольяттинской "Ариадне", были в больнице Середавина, ездили в Санкт-Петербург. В принципе, вся реабилитационная программа построена на том, что мы выезжаем из города, а в нашем городе мы не можем ее проходить: есть только один реабилитационный центр "Жемчужина", в котором нет медикаментозного лечения, физиотерапии, инструкторов АФК, у них только педсостав", — рассказала Ирина Сыромятникова.

Дмитрий Азаров поручил министерству социально-демографической политики и министерству здравоохранения в кратчайшие сроки решить вопрос с предоставлением ребенку необходимого санаторно-курортного лечения, а также обсудил с профильными министрами вопрос улучшения возможностей проведения лечения и реабилитации детишек с подобным диагнозом в регионе и непосредственно в Сызрани.

Замминистра здравоохранения рассказал, что в Самарской области реабилитационные услуги при заболевании ДЦП оказывает ряд медицинских учреждений, в том числе Самарская городская больница № 2, Тольяттинский лечебно-реабилитационный центр "Ариадна" и Тольяттинская городская больница № 1. Обсуждая вопрос предоставления услуг в Сызрани, замминистра отметил, что действительно до недавнего времени там не было необходимого оборудования, но с осени 2019 года ситуация изменилась: учреждение получило лицензию на реабилитацию детей с ДЦП, в штате есть инструктор АФК и необходимое оборудование.

"Приглашайте к посещению Ирину Валерьевну, чтобы вместе посмотреть, что уже есть, а что еще необходимо дополнить в центре", — поручил Дмитрий Азаров министру социально-демографической и семейной политики Марине Антимоновой.

Тольяттинка Анна Ермакова, которая в одиночку воспитывает ребенка-инвалида, обратилась к Дмитрию Азарову с просьбой оказать содействие в решении жилищного вопроса. Женщина рассказала, что на данный момент проживает с сыном на съемной квартире, и почти все средства тратит на оплату жилья. Также женщина добавила, что ранее обращалась в мэрию с вопросом предоставления жилья во внеочередном порядке, но ей было отказано.

Заместитель главы Тольятти Игорь Ладыка доложил Дмитрию Азарову, что с момента отказа Анне поменялось законодательство, и теперь женщина может претендовать на получение квартиры для сына вне очереди. "Сейчас подготовлен проект постановления о постановке Анны Валерьевны на учет как нуждающейся в предоставлении жилья вне очереди, осталось подписать этот документ".

Дмитрий Азаров поручил Игорю Ладыге не затягивать с формальностями и завтра же поставить подпись под документом, после чего передать Анне Ермаковой заверенный пакет документов. Замглавы Тольятти также пообещал Дмитрию Азарову, что с момента подписания до непосредственного предоставления жилья пройдет не больше года.

"Сегодня 13 февраля, с этого дня начинаем отмерять год, — поручил глава региона. — Вопрос у меня будет на личном контроле".

С жилищным вопросом на прием к губернатору пришли и самарцы Вячеслав Полянсков и Юлианна Дементьева. Они — обманутые дольщики, которые уже более 15 лет ожидают достройки дома на пересечении улиц Садовой и Вилоновской.

Строительство 4-х секционного жилого дома было начато ЗАО ИСК "Средневолжскстрой" в 2003 году. В 2008 году работы были остановлены, а через несколько лет по инициативе избранного главы Самары Дмитрия Азарова было возбуждено уголовное дело против гендиректора компании.

В ходе следствия было установлено, что недобросовестный застройщик не только продавал одни и те же квартиры разным людям, но и реализовал квартиры на несуществующих этажах. Компания была признана банкротом, а дом включен в перечень проблемных объектов. На данный момент достроена и заселена только первая секция, удовлетворения прав ожидают более 284 дольщиков.

Вячеслав Полянсков поинтересовался у главы региона, попадает ли данный дом в программу федерального Фонда защиты прав участников долевого строительства, и если нет, то каким образом правительство региона планирует помочь решению вопроса по данному объекту.

Напомним, изначально Самарская область не входила в перечень пилотных регионов по включению в программу федерального фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, однако благодаря активности губернатора Дмитрия Азарова в решении вопросов дольщиков в ноябре 2019 года между правительством и руководством Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства подписано соглашение о финансировании мероприятий по завершению строительства ряда проблемных объектов в Самарской области.

Фонд уже в декабре прошлого года поддержал достройку двух объектов в Тольятти — ЖСК "Виктория" (280 дольщиков) и ООО "Сентябрь-2" (175 дольщиков). Кроме того, непосредственно через Фонд будут произведены выплаты дольщикам объекта ООО ГК "Базис" (29 дольщиков). Сотрудничество между руководством региона и фонда на этом не останавливается: облправительство ведет переговоры о поддержке по решению вопросов других объектов в последующие годы. Отметим, что кроме тех объектов, которые будут введены в строй благодаря поддержке Фонда, в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию еще как минимум 4 недостроя в Самаре и Тольятти.

Министр строительства Евгений Чудаев рассказал, что данный объект, также как и все проблемные "долевки" региона, был включен в первичную заявку, но по ряду причин обращение по нему было отклонено. Сейчас министерство работает над урегулированием вопроса и готовится подать заявку вновь.

"Отказано в финансировании было по двум причинам: из-за отсутствия у застройщика банкрота прав на земельный участок и из-за отсутствия разрешения на строительство, — пояснил министр. — В течение 5-6 месяцев мы будем работать по расторжению договоров между дольщиками и инвестором, который не справился с обязательствами по достройке объекта, а также расторжению договора аренды под проблемным обьектом. Как только пройдем первый этап и осуществим передачу земли ЗАО ИСК Средневолжскстрой, оформим и разрешение на строительство. После этого в сентябре–октябре 2020 года вновь подадим заявку в фонд и полный пакет необходимых документов".

Дмитрий Азаров поручил профильному министерству запараллелить процессы, чтобы ускорить сроки подачи заявки и удовлетворить права людей в срок до 2022 года.

"У нас есть все основания полагать, что по данному объекту фонд примет положительное решение: в конце года вопрос по нему подробно обсуждался, намечен совместный план действий", — обратился глава региона к заявителям.

На прием к главе региона также пришли руководители АНО "У-РА" Ольга Макарьян и Виктория Агалакова. Они презентовали Дмитрию Азарову целый спектр проектов, нацеленных на развитие туризма и культуры в регионе. К примеру, самарчанки предложили открыть на улице Фрунзе в областной столице открыть музей символа города — козы.

"Мы готовы начать на своей территории — у нас есть старая квартира в доме на ул. Фрунзе, 126. Сейчас проходит этап согласование перепланировки, — рассказали Ольга и Виктория. — Заявку мы подали в министерство культуры, рассчитываем на поддержку".

Дмитрий Азаров отметил, что проект интересен для города, и поручил главе Самары Елене Лапушкиной и министру культуры Борису Илларионову помочь со смысловым наполнением проекта, формированием экспозиции музея.

Также Ольга и Виктория обратились с просьбой помочь вывести на новый уровень этноисторический фестиваль "Русь. Эпоха объединения", который они своими силами проводят уже три года лет в Красноярском районе.

"В основе фестиваля лежит история о сражении на реке Кондурче в июне 1391 года между ханом Золотой Орды Тохтамышем и самаркандским эмиром Тимуром. Мы взяли это событие за основу, но решили посмотреть на него с другой стороны, рассказать, что в Самарской области проживает более 150 народностей, что они живут в мире и согласии, — пояснила Ольга Макарьян. — На основе этого мы организовали этноисторический фестиваль, когда на одной площадке представлены исторический городок, передвижные музеи, школы ремесел, кухни народов, этноспортивные соревнования и концертная площадка".

Дмитрий Азаров поблагодарил девушек за активную жизненную позицию и проведение столь крупномасштабных мероприятий, а также подчеркнул, что фестиваль однозначно будет поддержан со стороны областного правительства и включен в перечень официальных мероприятий губернии.

"Фестиваль может быть одним из брэндов региона, мы его должны поддержать, но нужно правильно его сформировать, — сказал Дмитрий Азаров. — У нас есть повод, но в целом это должен быть праздник дружбы народов, объединения культур, потому что культуры никогда не воюют, они любят и обогащают друг друга. Важно, чтобы эта линия на фестивале ярко прослеживалась".

Планируется, что фестиваль "Русь. Эпоха объединения" в обновлённом формате пройдет уже в середине этого года.