Детям войны хотят компенсировать стоимость проезда к местам захоронения родителей

Жителям Самарской области, родившимся на территории СССР с 3 сентября 1927 г. по 2 сентября 1945 г., родители которых (либо один из родителей) были военнослужащими и погибли в период войны с Финляндией (30 ноября 1939 г. - 13 марта 1940 г.), Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. - 9 (11) мая 1945 г.), войны с Японией (9 августа 1945 г. - 3 сентября 1945 г.), хотят компенсировать расходы на проезд к местам гибели и захоронения родителей, в том числе за пределами РФ.

С такой законодательной инициативой в думу вышел один из ее депутатов Александр Милеев.

В пояснительной записке к законопроекту депутат отсылает к посланию президента РФ Федеральному Собранию, в котором он говорил о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне как о "самом великом и святом празднике". "Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память - не только дань огромного уважения героическому прошлому: она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство", - цитирует послание президента Александр Милеев в пояснительной записке к законопроекту, а в продолжение отмечает, что большинство этих граждан - пожилые люди, многие из которых одиноки.

На территории Самарской области людей, родившихся с 1927 по 1945 г., по информации разработчиков законопроекта, порядка 200 тыс. человек. "Определить, сколько из них потеряли своих родных в период войн, не представляется возможным, так как соответствующей статистики официально не ведется", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту и добавляется, что законопроект подготовлен для оказания дополнительной поддержки этой категории граждан.

При этом предлагается установить эту меру поддержки независимо от получения мер соцподдержки по иным основаниям. Порядок и размер компенсации расходов на проезд будет, по мнению разработчиков документа, устанавливать правительство области.