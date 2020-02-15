Илон Маск оценил фото самарского "Союза", опубликованное Archillect

На странице Archillect в социальной сети появилось фото ракеты "Союз", размещенной возле музея "Самара космическая". Изображение оценил американский предприниматель, изобретатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск.

Archillect это искусственный интеллект, анализирующий социальные сети в поисках вдохновляющих изображений. Примерно один раз в час, на сайте и социальных сетях Archillect появляются разные изображения, в которых в основном преобладает серый цвет, и в целом, среди которых можно выделить ряд основных тем, встречающихся чаще всего.