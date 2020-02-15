ЦСК ВВС проиграл китайскому ОРДЖИ

В пятницу, 14 февраля, ХК ЦСК ВВС уступил пекинской команде ОРДЖИ (Пекин) со счетом 3:4, сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла в ЛДС "Кристалл".

Свой заключительный матч сезона с ОРДЖИ ЦСК ВВС начал в том же составе, что и предыдущий матч. Игра началась с обоюдных атак. Сарваров бросил с "нулевого" угла, вратарь гостей не успел закрыть ближний угол. Шайба ударилась о вратаря и влетела в ворота. 1:0 повели "летчики". Но большего волжанам в первом периоде добиться не удалось.

Второй период волжане провалили. ЦСК ВВС играл вяло, безинициативно и в итоге пропустил две шайбы. ОРДЖИ повел 2:1.

В третьем периоде самарцы бросились отыгрываться. Забил Хисамутдинов — 2:2. Но развить успех волжанам не удалось. На 51-й минуте Хисамутдинов со Свинцицким убежали вдвоем на одного защитника. Хисамутдинов решил сам не бросать, а слева отдал пас на партнера, но тот момент не использовал. На 54-й и 57-й минутах "китайцы" усилиями Бабинцева и Абрамова доводят счет до 4:2 в пользу ОРДЖИ. А затем китайская команда не использовала выгодный момент у ворот Коротаева и в ответной атаке Юнгов с передачи Гусева сократил разрыв в счете до одной шайбы. До конца третьего периода оставалась полторы минуты. Главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов меняет вратаря на шестого полевого игрока. Но за 30 секунд до окончания Фахрутдинов, нарушивший правила и получил две минуты скамеечного штрафа. ОРДЖИ одержал победу со счетом 4:3.

В турнирной таблице ЦСК ВВС после поражения от ОРДЖИ в западной конференции по-прежнему на 14-м месте. У "летчиков" после 54 игр 45 очков.