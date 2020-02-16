Возле жилого дома в Тольятти появилась куча земли с надгробными фотографиями

Накануне жители Тольятти начали обсуждать в соцсети инцидент с появлением возле дома № 34 по ул. Громовой большой кучи земли с фрагментами надгробий и фотографиями умерших.

Как пояснили в мэрии города, "сотрудники территориального управления "Т Плюс" устраняли дефект на участке трубопровода по ул. Громовой. При проведении земляных работ по выявлению повреждённого фрагмента теплосети были обнаружены фрагменты надгробий".

Однако, по словам местных жителей, эту землю коммунальщики привезли, а не выкопали на месте.

О находке уведомлены правоохранительные органы, которые проводят соответствующую проверку.