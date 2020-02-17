В школах региона могут сократить или перенести весенние каникулы

Из-за прошедшего карантина в школах Самарской области могут быть сокращены или перенесены весенние каникулы. Об этом в Twitter сообщает региональное министерство образования.

Как уточняют в ведомстве, соответствующее решение принимается каждым образовательным учреждением самостоятельно, в соответствии с учебной программой.

Напомним, школы региона закрылись на карантин по гриппу и ОРВИ 3 февраля. Затем ограничения были продлены еще на неделю. В это время школьники продолжали обучаться дистанционно. Обучение детей в очной форме возобновлено в понедельник, 17 февраля.