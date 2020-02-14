Школы региона выйдут с карантина 17 февраля

Ограничительные мероприятия, введенные в школах Самарской области и направленные на предупреждение распространения простудных заболеваний среди школьников, прекращаются, сообщает региональное министерство образования и науки.

"С 17.02.2020 (понедельник) обучение детей будет осуществляться согласно расписанию в очной форме. В целях контроля за эпидемиологической ситуацией будет осуществляться тщательный осмотр учеников", — заявляют в ведомстве.

В министерстве уточняют, что решение о введении карантина при наличии оснований будут приниматься руководителями образовательных организаций.

Напомним, самарские школы закрылись 3 февраля. Во время карантина дети продолжали учиться дистанционно.