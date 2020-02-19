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Дорожное строительство Транспорт и связь

В нормативном состоянии находится треть дорог области

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам 2019 г. в Самарской области до нормативного состояния довели 31,3% дорог регионального значения. Такая информация была озвучена в среду, 19 февраля, на заседании комитета губдумы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи.

По словам главы областного минтраса Ивана Пивкина, этот показатель даже несколько выше стоявшего перед регионом в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"(30,9%). Это позволило занять пятое место в рейтинге субъектов РФ по реализации проекта.

При этом в границах Самарско-Тольяттинской агломерации в нормативном состоянии находится 60% дорог.

Всего в прошлом году в эксплуатацию было введено 190 объектов общей протяженностью около 250 км. На них было выделено 7,7 млрд рублей.

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