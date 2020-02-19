Самарцев приглашают на дни индийской культуры

В культурно-выставочном центре "Радуга" 20 и 21 февраля пройдут дни индийской культуры в Самарской области.

20 февраля состоятся мастер-классы преподавателей Культурного центра им. Дж.Неру по танцу, музыке, йоге, а также лекция - презентация языка хинди. Ашиш Катхак, Ашиш Мишра, Савита Хариш и Аджай Кумар поделятся своими знаниями о древнем индийском исполнительском искусстве и науках.

21 февраля впервые в рамках дней индийской культуры пройдет лекция директора Культурного центра им. Дж.Неру, г-жи Уши Радхакришны "Эмоции в индийском танце и музыке". Обширные знания и опыт г-жи Радхакришны, которая сама является профессиональной танцовщицей, никого не оставят равнодушным, а наглядная демонстрация в исполнении преподавателей музыки и танца дополнит общее впечатление от лекции. Вечером состоится концерт, включающий блок индийского классического танца катхак и индийской классической музыки северной традиции Хиндустани.

Кроме того, откроется новый цикл фотовыставки "Планета Земля. Индия", посвященный джайнистским храмам, а также состоится презентация книги "Храмы Шатрунджаи". Это полное и подробное издание о храмовом комплексе Шатрунджая, расположенном в Штате Гуджарат. Гора Шатрунджая служит священным местом для последователей джайнизма - одного из религиозных направлений Индии. В работе над книгой приняли участие Н.Балбир - профессор-индолог Университета Новая Сорбонна (Париж) и Н.Железнова - кандидат философских наук (Институт востоковедения РАН).