Проект создания ретро-почты в Самаре прошел госэкспертизу

Проект создания ретро-почты в доме купца Иванова на ул. Молодогвардейской в Самаре получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ и инициатор проекта Александр Хинштейн.

"На данный момент вся необходимая разрешительная документация получена, проведены проектно-изыскательные работы, госэкспертиза выдала положительное заключение на проведение работ. На их выполнение 33 млн руб. будет выделено "Почтой России" и 18,5 млн - в рамках проекта "Историческая память", - уточнил парламентарий.

Напомним, согласно визуализации проекта, в рамках приспособления здания, построенного в конце 1880-х - начале 1890-х гг., предусматривается организация отделения почтовой связи с клиентским залом на первом этаже. Помещения второго этажа и мезонина отдадут под музей почты и площади офисного назначения.