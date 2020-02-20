Самарская фирма-фантом кормила новокуйбышевских гимназистов маслом неизвестного происхождения

Управление Россельхознадзора по Самарской области выявило два предприятия с фиктивной регистрацией, которые производили молочные продукты, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведения федерального государственного мониторинга молочной продукции, поставляемой в учреждения социальной сферы, сотрудники Управления установили, что ООО "Стайл", занимающаяся производством молочной продукции, указывает в электронной документации несуществующий адрес своей производственной площадки в Самаре.

При отборе проб масла сливочного "Традиционное" с массовой долей жира 82,5% в ГБОУ Гимназия №1 в Новокуйбышевске специалисты обнаружили, что по адресу, указанному на упаковке продукции, организации ООО "Стайл" на самом деле не существует. В доме №1а по ул. Крупской в Самаре располагается Торговый комплекс "Стройдом", в котором зарегистрировано 57 организаций, однако ни офиса, ни производственной площадки данной организации среди них не оказалось. Следовательно, предприятие ООО "Стайл" является фантомным.

По данному факту проводится административное расследование. Изъятая молочная продукция была помещена на ответственное хранение до окончания расследования с последующим уничтожением.

Еще одно предприятие - ООО "Мирсапром" - официально зарегистрировано в Самаре и, как указано в электронной документации, занимается производством сливочного масла и сыра. Специалисты Россельхознадзора обратили внимание на то, что организация производила сотни тонн молочной продукции в буквальном смысле из воздуха.

В результате анализа ветеринарно-сопроводительных документов специалистами мониторинговой группы было установлено, что на ООО "Мирсапром" поступило 120 кг молока питьевого ультрапастеризованного (с массовой долей жира 3,2%) производства ОАО "Милковита" Республики Беларусь. Из этого молока, согласно оформленным производственным сертификатам, самарским предприятием было выработано 378 тонн готовой молочной продукции (97 тонн масла сливочного и 281 тонна сыра). Полученная продукция, как отмечено в размещенных в ФГИС "Меркурий" электронных ветеринарно-сопроводительных документах, направлена для реализации в Новосибирскую область и Приморский край.

Специалисты Россельхознадзора отправились по адресу, где зарегистрировано предприятие: г. Самара, ул. Садовая, 277. Однако в действительности в данном здании такой организации не оказалось и никакой деятельности по производству молочной продукции здесь не осуществляется.

Управлением Россельхознадзора по Самарской области фантомная площадка была исключена из реестра системы "Цербер". За допущенные нарушения деятельность двух уполномоченных лиц ООО "Мирсапром" заблокирована. В отношении ООО "Мирсапром" возбуждено административное производство, административная ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.