Самарский "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан-М" стартовал с Плесецка

В четверг, 20 февраля, ракета "Союз-2.1а" производства самарского РКЦ "Прогресс" с военным спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

"В четверг, 20 февраля, в 11 часов 24 минуты (мск) с пусковой установки (ПУ) 3 площадки 43 Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская обл.) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя (РН) среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом (КА) "Меридиан-М", - сказали в министерстве.

Отмечается, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета.

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году.