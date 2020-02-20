В "Парке музейных профессий" откроется программа по астрономии

В Самаре "Парк музейных профессий" 24 февраля презентует программу по астрономии.

"Парк музейных профессий" расширил список профессий и научную базу. Теперь школьники смогут познакомиться с основами увлекательной профессии астронома. Занятие включает в себя теоретическую и интерактивную части. Теоретическая часть посвящена астрономии как науке, первым астрономическим и астронавигационным приборам, необходимости изучения вселенной. Интерактивная часть представлена цифровым планетарием.

Тематика учебных фильмов разнообразна и адаптирована под возраст учащихся. Для средней школы это фильмы о феномене времени на основе календаря майя, о свойствах света и его видах (видимое излучение, радиоволны, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, гамма-лучи, рентгеновские лучи) и другое; для младшего школьного возраста - тематические мультфильмы.

Продолжительность видеоряда составляет от семи до 30 минут.

Презентация цифрового планетария пройдет в историческом парке "Россия - моя история". Бесплатные занятия будут проходить в течение всего дня. В дальнейшем планетарий будет работать по графику: каждый понедельник и вторник с 10:00 до 18:00, вход свободный.

Занятия "Парка музейных профессий" проводятся для групп 12-15 человек по предварительной записи по тел. +7 (987) 169 08 25 или в группе ВК.