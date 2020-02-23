ХК "Лада" в первом матче победил "Нефтяник"

В воскресенье, 23 февраля, в Тольятти состоялся поединок хоккейных команд — тольяттинской "Лады" и "Нефтяника" из Альметьевска, сообщает официальный сайт волжского клуба.

После стартового вбрасывания "Лада" сразу пошла вперед, и голкипер гостей Никита Богданов несколько раз на первых минутах вступал в игру. Отбив стартовый натиск хозяев, "Нефтяник" на 4-й минуте открыл счет — в контратаке отличился Ярослав Альшевский.

Отыгралась "Лада" на 14-й минуте: при розыгрыше "лишнего" Денис Шураков точно бросил в ближнюю девятку — 1:1. Во втором периоде счет не изменился, несмотря на обоюдоострые атаки команд.

Третий период, как и первый, начался с атак "Лады", создавшей несколько опасных моментов у ворот "Нефтяника". В середине периода Филипп Толузаков вошел в чужую зону и точно бросил верхом — 2:1. Вскоре отличную возможность увеличить счет Артем Артемов, оказавшийся перед голкипером гостей, но переиграть его не смог.

Гости же на 55-й минуте после броска Станислава Альшевского сравняли счет — 2:2. На 57-й минуте после броска Дмитрия Возовика гостей выручила штанга. В дебюте овертайма тольяттинцы получили большинство, которое смогли реализовать.

Победу волжанам принес на 3-й минуте овертайма Александр Тимирев: форвард "Лады" после передачи Возовика с пятака расстрелял Богданова — 3:2.