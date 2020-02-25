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Культура

В Сызрани покажут трансляцию сказки "Аленький цветочек" в исполнении Екатерины Гусевой

СЫЗРАНЬ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В виртуальном концертном зале Сызранского драматического театра им. А. Н. Толстого, открытом в рамках нацпроекта "Культура", 29 февраля, в 11:00, пройдет видеотрансляция сказки с оркестром "Аленький цветочек" (0+).

Сказку Сергея Аксакова читает Екатерина Гусева. Музыкальное сопровождение — Симфонический оркестр радио "Орфей" Российского государственного музыкального телерадиоцентра, дирижер Денис Кирпанев.

Вход свободный. Зрителям необходимо заранее забронировать место по телефону 8 (8464) 98-61-64.

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