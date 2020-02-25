Ученые Самарского университета изобретают магнитный "скальпель" для лечения рака

Ученые Самарского национального исследовательского университета им. Королева разрабатывают безоперационный способ удаления раковых клеток с помощью магнитных импульсов, сообщает пресс-служба вуза. В совместных работах принимают участие специалисты Института экспериментальной медицины и биотехнологий (ИЭМБ) Самарского государственного медуниверситета.

Мы хотим воздействовать на онкоклетки на микроуровне с помощью специального оборудования. Пока мы в процессе разработки. Есть планы по открытию межвузовской лаборатории, где будут работать инженеры, биологи и медики-онкологи", — сообщила доцент Самарского университета, кандидат технических наук Ирина Беляева.

Ученые предлагают уничтожать больные клетки с помощью импульсного магнитного поля, создаваемого разработанной в университете установкой. При определенном уровне напряженности магнитное поле повреждает клетки, что вызывает их гибель. Самарская разработка будет оказывать точечное воздействие, чтобы минимизировать повреждение здоровых клеток, находящихся около опухоли.

Эксперименты над злокачественными клетками самарские ученые пока еще не проводили, на первом этапе исследований магнитный "скальпель" был опробован на здоровых стволовых клетках.

В экспериментах используется компактная магнитно-импульсная установка размерами примерно 50 на 70 см. Подобные установки различных модификаций Самарский университет изготавливает и поставляет для российских и зарубежных предприятий, где они используются в производственных целях — для сборки кабелей ракет-носителей, высокоточной штамповки деталей самолетов, производства элементов трубопроводных систем, сварки заготовок из алюминиевых и медных сплавов.