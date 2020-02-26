В Музее модерна откроется выставка "Антропология коллекционирования"

В Музее модерна 5 марта откроется выставка "Антропология коллекционирования" из частной коллекции Сергея Гнилицкого.

Выставка представит собрание московского коллекционера Сергея Гнилицкого, чью коллекцию немецкого олова Кайзерцинн жители Самары видели в 2019 году.

Посетители увидят работы художников, непосредственно связанных со стилем модерн и искусством XX века, декоративно-прикладное искусство стилей модерн и Ар-Деко. Так, на выставке представят послевоенную европейскую живопись и графику, европейский фарфор 1920-х в стиле ар-деко и советский фарфоровый соцреализм. Каждое произведение значимо, имеет свою историю и становится частью портрета владельца.

Произведения объединены самим коллекционером, они сгруппированы по принципу неочевидного соотношения, что позволяет раскрыть предметы в неожиданном ракурсе.

Открытие состоится в 19:00, вход свободный. В остальные дни цена билетов: 150/100 рублей. Выставка продлится до 5 мая.