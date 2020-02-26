16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары занялась поисками разработчика проекта планетария В Самаре откроется ретроспективная выставка Игоря Панова В Самаре планируют открыть музей козы В музее им. Алабина откроется выставка "Плакаты "Окна ТАСС": Оружие победы" В "Новом пространстве" откроется выставка "Поле действия"

Музеи и выставки Культура

В Музее модерна откроется выставка "Антропология коллекционирования"

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Музее модерна 5 марта откроется выставка "Антропология коллекционирования" из частной коллекции Сергея Гнилицкого.

Выставка представит собрание московского коллекционера Сергея Гнилицкого, чью коллекцию немецкого олова Кайзерцинн жители Самары видели в 2019 году.

Посетители увидят работы художников, непосредственно связанных со стилем модерн и искусством XX века, декоративно-прикладное искусство стилей модерн и Ар-Деко. Так, на выставке представят послевоенную европейскую живопись и графику, европейский фарфор 1920-х в стиле ар-деко и советский фарфоровый соцреализм. Каждое произведение значимо, имеет свою историю и становится частью портрета владельца.

Произведения объединены самим коллекционером, они сгруппированы по принципу неочевидного соотношения, что позволяет раскрыть предметы в неожиданном ракурсе.

Открытие состоится в 19:00, вход свободный. В остальные дни цена билетов: 150/100 рублей. Выставка продлится до 5 мая.

Гид потребителя

Фото на сайте

В "Виктории" открылась выставка "Нежные касания цифровых тел"

В "Виктории" открылась выставка "Нежные касания цифровых тел"

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1