В Самарской области будут тестировать беспилотные автомобили

Самарская область вошла в число регионов, в которых будет проводиться тестирование беспилотных автомобилей. Об этом сообщается в постановлении Правительства РФ.
Всего список расширен с двух - Москва и Татарстан, до 13 регионов. С 1 марта на дорогах общего пользования Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областей, Чувашской Республики, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Краснодарского края и Санкт-Петербурга появятся "беспилотники".
Срок тестирования - два года.
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