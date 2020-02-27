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Экономика и бизнес

В Самарской области будут тестировать беспилотные автомобили

МОСКВА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вошла в число регионов, в которых будет проводиться тестирование беспилотных автомобилей. Об этом сообщается в постановлении Правительства РФ.

Всего список расширен с двух - Москва и Татарстан, до 13 регионов. С 1 марта на дорогах общего пользования Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областей, Чувашской Республики, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Краснодарского края и Санкт-Петербурга появятся "беспилотники".

Срок тестирования - два года. 

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