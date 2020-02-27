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Транспорт и связь Экономика и бизнес

94% сотрудников готовы рекомендовать Tele2 как работодателя своим друзьям и родным

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 делится результатами независимого исследования вовлеченности персонала, которое провела международная компания Korn Ferry в 2019 году. В опросе участвовали более 7000 сотрудников оператора. 94% из них поставили наивысшие баллы, отвечая на вопрос о готовности рекомендовать компанию как работодателя. По этому показателю Tele2 улучшила свой собственный результат на 6 п.п. и опередила наиболее успешные мировые компании на 15 п.п.

Партнером Tele2 по исследованию вовлеченности является Korn Ferry (KF) — ведущая международная компания в сфере организационного консалтинга.

Индекс вовлеченности характеризует уровень мотивации сотрудников и их готовность делать больше ожидаемого, выполнять свою работу как можно лучше. Это напрямую влияет на финансовые результаты бизнеса. Итоги исследования KF говорят не только об организационном здоровье компаний, но и устанавливают бенчмарки — эталонные для рынка значения в области мотивации персонала.

Tele2 участвует в масштабном исследовании KF с 2015 года. За этот период индекс вовлеченности сотрудников оператора вырос на 12 п.п. и по итогам 2019 года составил 85%, обогнав рынок по динамике темпов роста. За это же время показатель вовлеченности наиболее успешных компаний увеличился на 1 п.п. до 74%. По результатам исследования 2019 года Tele2 превысила бенчмарк телеком-отрасли на 16 п.п.

Основными драйверами роста вовлеченности стали несколько важных факторов. Так, 92% сотрудников Tele2 заявили, что гордятся работой в компании. Такой результат на 8 п.п. опережает средний показатель наиболее успешных компаний и на 11 п.п. — бенчмарк телеком-индустрии.

Кроме этого, работники Tele2 высоко оценили условия для успеха, которые создает компания. 92% сотрудников считают, что их должность дает возможность решать трудные и интересные задачи, а 86% уверены, что условия работы позволяют достичь максимальной производительности. Эти показатели более чем на 14 п.п. превышают бенчмарки телеком-отрасли и наиболее успешных компаний. Они указывают на то, что сотрудники считают организацию работы в Tele2 эффективной.

Рейтинг самых быстрорастущих показателей Tele2 в исследовании KF возглавляет удовлетворенность сотрудников системой обучения. За четыре года этот индекс вырос на 26 п.п. и по итогам 2019 года составил 85%. Это на 25 п.п. выше уровня наиболее успешных компаний и на 16 п.п. опережает бенчмарк телеком-отрасли. Именно в прошлом году Tele2 завершила формирование digital-экосистемы обучения сотрудников.

В рамках проведенного исследования специалисты Korn Ferry измерили новый для российского рынка показатель — индекс лидерства руководителей. Tele2 предложила сотрудникам ответить на вопрос, готовы ли они рекомендовать своего непосредственного начальника в качестве руководителя другим коллегам. Оценки показывают, что большинство специалистов доверяют своим лидерам. Успешных руководителей отличает способность воодушевить и создать продуктивную атмосферу в команде, а также признание заслуг подчиненных. По результатам опроса сводный индекс лидерства руководителей Tele2 составил 71%, что говорит о высокой эффективности лидерской модели Tele2.

Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2:

"Мы подняли вовлеченность сотрудников на недосягаемую высоту: 85% — показатель, который очень сложно превзойти. Такой результат говорит о системной работе с вовлеченностью, открытости компании для сотрудников и прозрачности всех процессов. В 2019 году в списке наших приоритетов была также эффективность руководителей: мы запустили в компании "Академию лидерства", научили руководить в стиле коучинга, выстроили систему наставничества. Такой подход позволяет нам достигать высоких результатов в комфортной для людей обстановке, когда руководитель выстраивает партнерский диалог с сотрудником и тем самым создает условия для развития подчиненного. Результаты исследования указывают на наши успехи: 97% работников считают, что непосредственный начальник помогает им совершенствоваться профессионально и грамотно организует работу подразделения. Мы продолжим развивать "Академию лидерства" и в этом году, чтобы вывести работу команды на еще более высокий уровень".

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