"Лед 2": когда за сказкой прячется трагедия

В кинотеатрах продолжается прогон отечественного фильма "Лед 2"(6+) с Александром Петровым в главной роли.

История про хоккеиста Горина и его возлюбленную фигуристку заканчивается трагедией, но начинается новая глава — борьба отца за право быть с дочерью. Так спортивная мелодрама становится практически судебной драмой, под чутким руководством режиссера Жоры Крыжовникова. Касса фильма уже превысила миллиард рублей.

Жора Крыжовников тот режиссер, у которого китч — один из главных инструментов. Он искусно скатывает весь драматический сюжет и серьезные разговоры к гиперболизированным образам и эмоциям. Именно благодаря этому он нашел общий язык со зрителями, переключая свою аудиторию по щелчку с трагедии на наивное веселье — песни, танцы, шутки. Так его зрители получают свою дозу катарсиса.

Вот и во второй части "Льда" персонаж Саша (Александр Петров) сразу после трагической смерти своей возлюбленной носится с детской коляской и поет "Тополиный пух", а сложная встреча с представителями органов опеки, заканчивается нелепой комической ситуацией с поцелуем Саши и Шаталиной (Мария Аронова). Даже на суде, когда колесо бездушной системы будет раскручиваться с большой скоростью, и все знакомые начнут выдавать свои надуманные характеристики на Сашу, среди них появится персонаж Тренер (Сергей Лавыгин) с нелепейшими фразами, превращая суд в абсурд.

Крыжовников эксплуатирует язык массовой культуры не для того, чтобы понравиться самой широкой категории зрителей, а затем, чтобы рассказать историю так, как будет понятно всем. Он использует самые ходовые песни — ностальгические "Тополиный пух" и "Нас не догонят" для поколения Саши, пугачевское "Озеро Надежды" для поколения Шаталиной, и актуальный хит "Пчеловод" для поколения младшей Нади. Он ведет своих персонажей в супермаркет, показывает только что отстроенный стадион, катает на такси и делает Сашу таксистом, передает бессилье перед системой, берет в план расписанные лифты в многоэтажках, фанерные парты в школах, новости по телевизору — все хорошо знакомое, и от этого кажущееся правдивым. Но еще на начальной заставке будет звучать отрывок из "Щелкунчика" Чайковского, напоминая, что все увиденное — сказка. Режиссер сталкивает мрачную жестокую реальность со сказкой, делая между ними зону междумирья — заледеневшее озеро Байкал, практически живое существо, которое участвует в сюжете.

Стены казенных учреждений — загс, школа, больница, суды, откуда герои постоянно хотят сбежать, фигурируют как главное зло, которое победить нельзя, но можно с ним смириться. Счастье для персонажей это свобода от системы, не зря в конце фильма младшая Надя опаздывает на официальный конкурс и остается без медали. Желание сбежать заменяется на тихое смирение и песню Басты "Сансара".

Касса фильма "Лед 2" уже перевалила за миллиард. В отсутствии больших конкурентов и громких блокбастеров, она привлекает зрителей обещанием доброй сказки о любви и семейных ценностях, нашептывая про трагедию перед лицом системы и о смирении.