"Ладья" победила "Белых Медведей" в первом матче

В воскресенье, 1 марта, "Ладья" на домашнем льду одержала победу над "Белыми Медведями"- 4:2.

Главный тренер "Ладьи" Олег Ларионов впервые за последнее время смог выставить на матч четыре полноценные пятерки: в команду вернулись игроки "Лады-Весты", накануне решившие задачу выхода в следующий раунд плей-офф. Место в воротах занял Даниил Захаров, для которого этот матч стал дебютом в МХЛ.

Счет на 18-й минуте открыл нападающий "Ладьи" Тимофей Доба (1:0).

Гости отыгрались на 28-й минуте: Иван Ширяев завершил хорошую комбинацию партнеров — 1:1.

В дебюте третьего периода после броска Кирилла Торопова шайба попала в штангу ворот гостей. На 45-й минуте уральцы вышли вперед: Александр Абрамов добил шайбу после броска Данила Зиновьева — 1:2.

Но, вскоре Павел Симонов сравнял счет — 2:2. Меньше чем через две минуты Вениамин Цитцер реализовал большинство — 3:2.

За минуту до окончания игры Дмитрий Костенко броском от своих ворот поразил пустые ворота гостей, установив окончательный счет — 4:2 победа "Ладьи".

2 марта в 14:00 соперники встретятся еще раз — для волжан это будет заключительный матч сезона.