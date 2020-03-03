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Хоккей Спорт

ХК "Лада" победил "Нефтяник"

ТОЛЬЯТТИ. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Пятый матч серии против "Нефтяника" начался для "Лады" удачно: первое же удаление у гостей реализовал Алексей Мастрюков, отправивший шайбу в ближнюю девятку. Тольяттинцы много атаковали, вынуждая гостей ошибаться.

На 18-й минуте "Лада" на минуту получила численное преимущество в двух игроков, которое реализовал Дмитрий Возовик — 2:0.

Между двумя шайбами волжан было еще попадание Семена Кизимова в штангу.

В начале второго периода Андрей Сигарев убежал к воротам Ивана Кульбакова, но его бросок голкипер "Нефтяника" отразил.

На 35-й минуте Игорь Угольников, отмечавший в этот день свое 23-летие, точным броском завершил сольный проход — 3:0. После этого Кульбакова в воротах "Нефтяника" сменил Никита Богданов.

После этого страсти на льду накалились — зрители стали свидетелями нескольких потасовок.

Третий период начался с выхода Сигарева один на один с голкипером "Нефтяника" — безрезультатно. Через несколько минут Андрей Белозеров убежал к воротам — Богданов снова выручил.

Вскоре уже Сергей Коробов отразил бросок Александра Салахова, выкатившегося к его воротам.

Гости продолжали бороться и на последней минуте, после того, как заменили Богданова полевым игроком, отыграли одну шайбу — отличился Виталий Каменев — 3:1.

"Лада" вышла вперед в серии — 3:2.

Следующий матч состоится 5 марта в Альметьевске.

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