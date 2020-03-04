Куйбышевский район встал в огромной пробке из-за включения светофора у Волгаря

Утром в среду, 4 марта, в Куйбышевском районе образовалась огромная автомобильная пробка в направлении из Новокуйбышевска в Самару. Об этом сообщают автомобилисты, оказавшиеся в сложной дорожной ситуации.

По их словам, причиной коллапса стал светофор на выезде из жилого района Волгарь. Ранее он работал в режиме мигающего желтого, а сегодня утром перешел на полноценный режим. Из-за этого вереница направлявшихся в областной центр машин протянулась от ул. Заставной до ул. Академика Тихомирова, где и установлен данный светофор.

На жалобы горожан относительно данной ситуации отреагировал городской департамент транспорта. "Новый режим работы светофоров готов, подрядчик выезжает для его внедрения", — уточнили в ведомстве.