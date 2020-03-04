Ветеранам Великой Отечественной войны предоставят бесплатный проезд

Министерством транспорта РФ совместно с российскими перевозчиками в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подготовлен специальный проект "В дорогу, Победитель!".

В рамках проекта российские транспортные компании проводят акции по бесплатной перевозке участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц по территории Российской Федерации.

Среди организаций, предоставляющих бесплатный проезд — более 20 авиакомпаний, свыше 10 морских перевозчиков, ОАО "Российские железные дороги". Автобусные компании будут осуществлять бесплатные перевозки в межрегиональном сообщении — без ограничений числа поездок.

Подробные условия и сроки проведения акций можно узнать на специальном сайте pobeda.mintrans.ru в разделе "Бесплатный проезд". Воспользоваться правом бесплатного проезда можно, предъявив удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.

По инициативе правительства Самарской области участники Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица в течение 2020 года смогут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта без ограничения числа поездок и периода перевозок.

С 1 марта 2020 года Самарская пассажирская пригородная компания предлагает ветеранам ВОВ и сопровождающим их лицам бесплатно добраться пригородным железнодорожным транспортом в любую точку региона.

Дополнительно в период проведения праздничных мероприятий будут назначены 3 пары скорых электропоездов (2.04.-25.04., 1.05.-09.05.) под девизом "Поезд ПОБЕДЫ" и "Куйбышев — запасная столица" по маршрутам Тольятти - Самара, Сызрань - Самара и Похвистнево - Самара для доставки экскурсионных групп в областную столицу с целью посещения социально значимых, культурно-просветительских мероприятий и акций, посвященных Победе.

Кроме того, 7 мая КБШЖД организует поезд "Победа" на базе паровоза "Лебедянка" по маршруту Сызрань - Самара.